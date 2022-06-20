Грузия объяснила присвоение Украине статуса страны-кандидата ЕС
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Еврокомиссия рекомендовала присвоить Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС потому, что та «находится в тяжелом положении, продолжаются боевые действия, Украина потеряла 20% территорий», сообщил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, Молдавия получила аналогичную рекомендацию потому, что в сложившихся обстоятельствах для нее «значительно выросли риски».
Он поздравил украинский и молдавский народы с присвоением статуса стран-кандидатов.
Что касается Грузии, по словам Ираклия Гарибашвили, предоставление его стране Еврокомиссией «европейской перспективы» является «историческим».
Он сказал, что после утверждения требований к Грузии саммитом ЕС 23-24 июня условий для предоставления статуса страны-кандидата, Тбилиси сразу начнет работать с Брюсселем для решения поставленной задачи.
Между тем вечером в понедельник радикальная оппозиция собирает антиправительственный митинг в Тбилиси, заявляя об ответственности правительства за «провал» европейских устремлений.
Ранее в Тбилиси разозлились на Киев за эгоизм в сближении с ЕС.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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