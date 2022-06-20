Пушилин сообщил о скором трибунале над военнослужащими «Азова»

Российские следователи работают с командирами украинского националистического батальона «Азов» (возбуждены уголовные дела в России), собирается информация для подготовки к готовящемуся трибуналу в конце лета, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России-24».

«Безусловно. Отработали наши специалисты, наши следователи на территории Донецкой народной республики, теперь работают российские специалисты. Должна быть собрана исчерпывающая информация в рамках подготовки к трибуналу, который состоится – первый его этап – до конца лета, это уже точно», – приводит ТАСС ответ Пушилина на вопрос о необходимым привлечь к судебному процессу в ДНР находящихся в СИЗО «Лефортово» командиров «Азова».

По его словам, Великобритания и Марокко не обращались к ДНР по поводу своих граждан, осужденных в республике.

«Видно абсолютное безразличие со стороны Великобритании, от которой нет никаких официальных обращений и заботы о судьбе своих граждан. И немаловажно – нет никаких действий со стороны Киева. То есть, по сути, наемники – списанный материал. Никаких обращений ни из Лондона, ни из Марокко не было», – отметил он.

Ранее сообщалось, что заместитель командира «Азова» (против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар («Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию Российской Федерации.

Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона «Азов» находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.

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