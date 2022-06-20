Седан Toyota Crown нового поколения показали на патентных изображениях

В Сети показали патентные изображения нового седана Toyota Crown.

Официальная премьера транспортного средства состоится 15 июля. В свою очередь, прежние схематические изображения подтверждают, что модель имеет некоторые сходства с современными кроссоверами. Модель получила увеличенный клиренс, объемные боковые крылья, а также пластиковые накладки на кузове.

Актуальная версия Toyota Crown доступна на рынке с 2018 года. Автомобиль имеет заднеприводную систему. Под капотом седана установлен 2-литровый бензиновый мотор на 245 л.с. мощности. Также доступны несколько версий с гибридной установкой от 226 до 259 л.с. В максимальном исполнении седан оснащен полным приводом.