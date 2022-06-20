 

Дания объявила о присоединении к оборонной политике ЕС

20.06.2022, 10:20, Новости дня
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Дания официально уведомила о присоединении к оборонной политике Евросоюза, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Министры сегодня отпразднуют присоединение Дании к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом», – приводит ТАСС слова Борреля.

Ранее политолог Вадим Трухачев рассказал газете ВЗГЛЯД  трех лагерях стран Европы, где процветает русофобия. Возглавляемый бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном фонд «Альянс демократии» провел исследование об отношении к влиянию РФ в мире. В Швеции и Дании 77% и 79% опрошенных соответственно плохо относятся к нашей стране.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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