Неизвестные напали на дом волонтера в Херсонской области

Неизвестные обстреляли дом волонтера, занимающегося раздачей гуманитарной помощи в Херсонской области, и бросили в окно бутылку с зажигательной смесью, мужчина убил одного из нападавших, сообщили, ГУ МВД по региону.

«Житель Скадовска (город в Херсонской области – прим. ВЗГЛЯД) 1960 года рождения, занимающийся волонтерской деятельностью и оказывающий помощь в раздаче гуманитарной помощи, сообщил в полицию, что около 01:45 неизвестные произвели выстрел в окно его дома и вслед за этим бросили в него бутылку с зажигательной смесью. В целях самообороны волонтер выстрелил в сторону троих нападавших в темной одежде и балаклавах из своего охотничьего ружья и попал одному из них в глаз», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что раненый умер на месте, остальные нападавшие сбежали. Сейчас полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность убитого и других нападавших.

Ранее было совершено покушение на главу Херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, использовалось взрывное устройство. Соболев находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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