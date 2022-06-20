Пять рыбинских выпускников сдали русский язык на 100 баллов ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Пять рыбинских выпускников сдали русский язык на 100 баллов

20.06.2022, 10:13, Новости
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В Рыбинске подводят промежуточные итоги единого государственного экзамена.

Пока известны результаты по русскому языку, математике – базовый и профильный уровни, химии, литературе и географии. Выпускники в ожидании результатов по физике, иностранному языку, истории, биологии, обществознанию. Тем, кто выбрал информатику, ЕГЭ предстоит сдать 20-21 июня.

Рекордное количество стобалльных результатов в этом году показали рыбинские школьники по предмету «Русский язык». Это учащиеся школ №№ 1, 5, 10 и 32.

– Экзаменационная компания продолжается. Еще не по всем предметам результаты поступили, 20-21 июня выпускникам предстоит сдать информатику. Окончательные выводы по итогам экзаменационной кампании, как правило, мы подводим в августе, когда уже есть возможность сравнивать средние баллы по Рыбинску со средними данными по региону и стране, – рассказали в департаменте образования.

Средний балл на экзамене по русскому языку составил – 71,56. Всего лишь один человек не справился с предложенными заданиями.

По базовой и профильной математике большинство выпускников успешно справились с заданием, но стобалльных оценок не получил ни один человек. В обоих уровнях есть несправившиеся с заданиями. Высокие результаты – более 93 баллов, есть по химии, литературе и географии.

Единые государственные экзамены стартовали 26 мая. Для выпускников, не справившихся с одним из экзаменов, предусмотрены резервные дни после 23 июня.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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