“В салон не хожу. У меня один крем”: Слава откровенно рассказала, как ухаживает за собой

То, что певице Славе исполнилось сорок два года, могут подтвердить только цифры в паспорте. В жизни знаменитость выглядит моложе своих лет. Тем более удивительно, что у артистки нет никаких секретов красоты.

Сама себе мастер

Слава призналась, что не посещает салонов красоты. А все потому, что артистке не нравится в принципе, когда к ней прикасаются. Вот почему она и волосы красит самостоятельно, и сама себе делает маникюр и педикюр. Артистка шутит, что в этом плане она “мужичка” и не получает удовольствия от попадания в руки мастерам-профессионалам.

Равнодушно знаменитость относится к косметическим средствам. По словам исполнительницы хита «Одиночество», у нее есть всего один крем, который она использует и для лица, и для тела. При этом в квартире у артистки можно найти много уходовых средств. Звезда поясняет: ей дарят такую продукцию, но она ею не пользуется.

Ампулы вызывают у артистки страх, поэтому она сразу отдает их помощнице, чтобы та их унесла подальше, с глаз долой.

И все же периодически Славе приходится посещать косметологов. Артистка не скрывает, что вкалывала ботокс: все-таки профессия обязывает выглядеть хорошо в кадре.

Борьба с комплексами

Знаменитость призналась, что в юности считала себя гадким утенком. Только с возрастом она смогла принять и полюбить себя. Появилась уверенность в себе, чего не было в молодости. Слава отметила, что сейчас, разглядывая свои бока, ловит себя на мысли, что ее тело красиво. По мнению артистки, она выглядит шикарно. Слава искренне убеждена в том, что все предрассудки появляются из головы.

Только после сорока лет знаменитость смогла справиться со своими комплексами. Раньше она не считала себя привлекательной для представителей сильного пола. Сейчас ситуация изменилась. Звезда осознала, что для мужчин она интересна и желанна.

Напомним, что уже двадцать лет артистка счастлива в гражданском браке с Анатолием Данилицким.