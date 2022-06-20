“В Москве я не получаю никакого удовольствия от вождения”: муж Юлии Меньшовой продал машину, чтобы не раздражаться

Пятидесятисемилетний актер Игорь Гордин — муж телеведущей Юлии Меньшовой — нетипичный артист. В отличие от многих коллег по цеху, он отказался от личного транспортного средства и ходит на работу пешком.

Раздражающие факторы

Гордин рассказал о том, почему три года назад продал свою машину. Во-первых, артиста сильно раздражали пробки: очень частое явление в Москве. Не было возможности просчитать точное время на дорогу, ведь в любой момент можно было застрять где-то на полпути в потоке других авто. Гордина эта ситуация сильно раздражала: он не получал удовольствия от вождения.

Во-вторых, присутствовали проблемы с парковкой. Даже поставить машину у дома было непростой задачей: места часто были заняты. Эта ситуация вызывала у знаменитости состояние «тревожащей неуверенности»: получится припарковать авто или нет.

В-третьих, Гордин признался, что ему некуда было ездить на машине. По натуре он является интровертом, не слишком любит где-то бывать. Все театры находятся в пешей доступности. Вот почему в какой-то момент артист осознал, что машина ему и вовсе не нужна, и избавился от нее.

Гордин признается, что с тех пор ходит на работу пешком: дорога занимает полчаса и зимой, и летом. Все театры находятся близко: МХТ, Театр наций, ТЮЗ. Артист признается, что в этом плане он весь в отца: папа, живший в Санкт-Петербурге, сначала доезжал до Петроградки на троллейбусе, а потом три километра шел пешком до своего места работы.

Самокат для жены

Гордин выделил еще одно преимущество отказа от авто: возможность дать организму полезную физическую нагрузку. Когда у артиста была машина, он ловил себя на мысли, что «утяжеляется». Без автомобиля Гордин может размяться, подышать свежим воздухом, что весьма полезно для здоровья.

Актеру нравятся пешие прогулки, а вот его жена Юлия Меньшова открыла для себя самокат. Ей нравится перемещаться на таком транспортном средстве. Гордин же признается, что разок проехал от дома и до театра и не пришел в дикий восторг. Он так и остался поклонником пеших прогулок.

Разные темпераменты

Гордин и Меньшова счастливы в браке уже более двадцати лет. Тем не менее не все было идеально в их отношениях. В какой-то период супруги чуть не развелись. К счастью, им хватило мудрости, чтобы сохранить брак. Актер считает, что над отношениями нужно постоянно работать. Нельзя требовать от партнера постоянного внимания к своей персоне: необходимо и получать, и отдавать в равной степени.

Гордин признался, что разногласия с женой нередко случаются из-за несовпадения темпераментов, ведь она — экстраверт, а он — интроверт. Актеру не нравится московская суета. Он с удовольствием бы жил в любимом Санкт-Петербурге, но вынужден проживать в столице, поскольку там работа и семья.

Профессии для детей

У звездной четы двое детей: сын Андрей и дочка Таисия. Сын решил пойти по стопам папы и освоить актерскую профессию. Дочка же пока равнодушна к данному виду деятельности. Гордин предполагает, что девочка пойдет в сферу журналистики: у нее получается грамотно излагать мысли на бумаге. В этом плане она в маму Юлию, которая ведет собственный микроблог и писательский талант которой уже успели оценить многочисленные фолловеры.