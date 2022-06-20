Глава императорского дома Романовых репатриировалась в Израиль

Великая княжна Мария Кирилловна поделилась с подписчиками в соцсетях фотографией с паспортом Государства Израиль, который получила в рамках программы репатриации.

В ближайшее время резиденция Императорского дома Романовых переместится из Лос-Анджелеса в Хайфу.

Главу дома Романовых поздравили с обретением нового гражданства королева Елизавета II, экономист Анатолий Чубайс, вселенский патриарх Варфоломей, экс-президент Украины Пётр Порошенко и другие известные израильтяне. В честь получения паспорта Мария Кирилловна объявила о праздничном приёме в княжеском дворце в Хайфе, куда приглашены лидеры крупнейших государств, представители бизнеса, политики и религиозные деятели. Общее число гостей на императорском балу может достигнуть 4000 человек, не считая челяди, слуг и крепостных.

В ближайшее время Мария Кирилловна совершит мировое гастрольное турне, во время которого посетит все страны, в которые сможет въехать без визовых ограничений с новым паспортом.

– Её Высочество теперь гражданка Израиля, чему мы очень рады. Раньше у неё возникали сложности при посещении Гроба Господня: местных туда пускают без досмотра и без очереди, а для туристов вход стоит 30 шекелей, – рассказал обер-гофмаршал Императорского дома граф Гарольд Шереметьев. – Также следует помнить, что Иисус Христос и другие основатели Израиля имеют русские корни, точнее тверские. У великой княгини тоже русские корни, как и у других Романовых, в чём её подданные не должны сомневаться.

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