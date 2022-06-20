Мнение: О большом скандале на гешефте с маленькой «Тайрой». Почему?

А вот действительно — почему?

Почему все собратья по разуму, люди вроде бы взрослые и думающие, так легко «повелись» на информационную повестку, заданную «противной» стороной? Почему так легко поверили, что всё идущее оттуда, пусть даже и пересказанное здесь, — святая #правда? Нет, вот реально… Мозги что ли у всех отключились разом?

Достоверно известно немного. Но домыслов — гора. И все один другого хуже… для России. Но почему?

Вот что известно по фактам.

Первое. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властям страны «удалось освободить из плена «Тайру», украинского парамедика Юлию Паевскую. Она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех».

Второе. Сама «освобождённая» Юлия «Тайра» Паевская, ранее задержанная в Мариуполе силами «Народной милиции» никем, кроме России, не признанной ЛНР, записала ролик со словами благодарности лично Владимиру Зеленскому и добавкой про то, что «все, кто находятся сейчас по ту сторону, знают: всё получится и все мы будем дома, как дома сейчас я».

Это более-менее верифицируемо: оба ролика можно найти в Сети. Правду ли говорят их персонажи, вопрос особый, но, вероятно, 54-летняя медсестра действительно вернулась — пусть не «домой» в прямом смысле, но хотя бы в Киев. Возможно, ещё даст жару на пресс-конференциях, где расскажет леденящие кровь подробности про «оккупантов» и «героев». А чего бы и не рассказать-то?

Дальше верифицируемая часть заканчивается и начинается информационная кампания, очень хорошо организованная. Мат в три хода, практически.

Ход первый: Владимир Зеленский сообщает про «освобождение», сопровождая эту #новость архивными фото. В ответ с условно российской стороны звучит отрицание: «сидит, как и сидела».

Ход второй: появляется видео с главной героиней. В ответ уже со стороны «ополченцев» двигается версия, мол, обменяли на «очень серьёзных наших ребят».

Ход третий: через «проверенных» людей в информационное пространство вбрасывается «правдивая» история. Дескать, была левая мутная схема, где некто Иса Хачукаев и Мурад Саидов вызволяли задержанного на Украине Гриценко Адама Мурадовича (сына последнего), а «в довес» к нему дали 25 миллионов рублей. Далее быстро выясняется, что Иса Хачукаев чеченский постпред в Крыму, а Мурад Саидров — чеченский авторитет, действующий там же и обладающей «корочкой» помощника указанного постпреда. Шах и мат, как говорится. В ответ — сплошной мат, очень много мата. Короче, опять «предали», опять «слили», опять «Кавказ»: мол, Рамзан #Кадыров был в курсе обмена, руководителей ДНР не информировали, с украинской стороны курировали обмен СБУ, в Москве узнали про ситуацию постфактум.

Очень изящная и точная работа. Игра на грани фола — но успешная. Ведь смотрите: есть очень «тонкий» момент. Адам Гриценко-Саидов — молодой человек то ли 25-ти, а то ли и 20-ти лет от роду находился в Киеве на законных основаниях и прибыл туда задолго до 24 февраля. По самой распространённой версии, это просто студент, ни в какой антиукраинской деятельности не замеченный. Во всяком случае, о предъявленных ему «подозрениях» и обвинениях ничего не известно. Тем не менее, уже в марте его задерживает СБУ по непонятным правовым основаниям. А в июне «обменивает» на хорошо распиаренную женщину-парамедика и на #деньги. Чем это отличается от обычного захвата заложника террористами — Бог весть. Но про это все молчат, как рыба об лёд!

Зато с жаром обсуждают сразу три темы, заданные противной стороной:

1. Хотя в России и в «республиках» заявляли, что никаких обменов на «азовских сидельцев» не будет — всё же «обмен» состоялся. Причём очень резонансный, ибо «освобождена» до суда и прочих процедур оказалась одновременно и «нацистка», и «преступница», судя по российскому пресс-портрету Юлии Паевской.

2. В то время, как «в плену» томятся молодые парни из обычных российских семей, которых с тревогой и надеждой ждут матери дома, «освобождают» ничем себя не зарекомендовавшего сына уважаемого человека, да ещё при содействии официального лица из российской республики. Плюс 25 миллионов рублей впридачу, которые совершенно явно будут использованы для финансирования, скажем так, незаконной деятельности на территории России. То есть, двойной, а то и тройной вред такого обмена.

3. Ну и тот факт, что «освобождённый по коррупционной схеме» мальчик — чеченец, сразу вызывает мнения, что одним в России дозволено намного больше, чем другим, а представители одной горной республики вообще находятся в привилегированном положении. Благо, к её лидеру и так уже много вопросов у российских военных, например.

И хотя вся эта «пена» схлынет постепенно, осадочек останется. Что и является целью кампании, вероятно

Но ещё такой «вопросик» имеется. Не потому ли все подобные кампании успешны в России, что в их успехе есть среди нынешних элитных групп и свои интересанты?

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