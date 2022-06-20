 

В России могут вновь начать выпускать “Москвичи”

20.06.2022, 9:02, Разное
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Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что в России вполне могут возродить производство машин под маркой “Москвич” и “Жигули”, Советские названия могут сыграть на руку, так как известны среди соотечественников, сообщает телеканал “360”.

При этом, по словам эксперта, под старыми названиями россиянам будут предлагать совершенно новый продукт – современный и технологичный. Субботин уверен, что нишу отечественного автопрома могут занять китайские компании. “Сначала выйдет “Москвич”, а потом — посмотрим”, – цитирует специалиста Общественная служба новостей.



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