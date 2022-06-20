Утопающая в нищете Айза с двумя прицепами вынуждена покинуть жилище: Села на шею отцу

Бывшая жена рэпера Гуфа, успешный блогер и певица Айза так часто меняет фамилии, имена и спутников жизни, что поклонники не успевают следить за ее трансформациями. Теперь в жизни Айзы Анохиной, Долматовой, Лилуна Ай (кто как ее помнит и знает) новая глава.

В последнее время Айзв страдала от безденежья, на что постоянно жаловалась в соцсетях. На днях стало известно, что это не беспочвенно.

37-летняя Айза жаловалась, что из-за ситуации в мире не может обеспечить стабильное будущее своих сыновей, а себя не сможет обеспечивать как раньше. Напомним, у Айзы от разных мужчин два “прицепа” (как говорят в народе) – Элвис и Сами.

“Рекламные контракты, пока-пока! Все мои проекты, все мои мечты… Моя работа, мое будущее, десятки миллионов затраченных денег… Хорошо, что я гречку с тушенкой люблю”, – говорила Айза.

На днях бывшая жена Гуфа шокировала фанатов новостью о том, что покупает дом. Фанаты удивились, на что? Ведь денег у нее нет. Айза призналась, что с недвижимостью ей помогает отец.

Напомним, отец Айзы Долматовой – влиятельный чеченец, который работал в силовых структурах. Не удивительно, что в тяжелой ситуации Айза может сесть к нему на шею.

Ранее Айза Долматова сообщила о продаже роскошной квартиры в Москве за 58 миллионов рублей.