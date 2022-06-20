Ударившего 70 раз ножом пенсионерку приговорили в Приамурье

Житель города Свободного Амурской области осужден на 11 лет колонии строгого режима за зверское убийство пожилой женщины: он нанес ей 70 ударов ножом, сообщило региональное СУ СК.

«По данным следствия, 25-летний житель Свободного 1 декабря 2021 года вспомнил о нанесенном ему еще в августе-сентябре 61-летней женщиной оскорблении, когда он, работая грузчиком, вывозил мусор от ее частного дома в районе поселка Ударный. Мужчина решил вернуться к разговору: взяв с собой нож, и решил объяснить пенсионерке, что она неправильно поступила, оскорбив его. Он ударил ее ножом 70 раз, в результате чего пожилая женщина скончалась на месте», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тело преступник отодвинул вглубь двора, чтобы с улицы его не было видно, закрыл калитку изнутри, перелез через забор и скрылся. Погибшую обнаружили только 4 декабря родственники. Через две недели мужчина был задержан, свою причастность к убийству он отрицать не стал.

«Мужчина признан виновным по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором Свободненского городского суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года», – сообщил областной следственный комитет.

До этого мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности, хищение чужого имущества, имеет судимость. Освободился из мест лишения свободы в феврале 2021 года.

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