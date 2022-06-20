 

Володин о возможном вступлении Украины в ЕС: Итог будет печален

20.06.2022, 9:00, Разное
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Володин напомнил, что на сегодняшний день есть пять стран-кандидатов на вступление в ЕС. Албания и Сербия ждут с 2009 года, Черногория – с 2008-го, Северная Македония – с 2004-го. Дольше всех в таком положении находится Турция – с 1987 года.

Украина ни по каким параметрам не подходит для статуса кандидата и члена в Евросоюзе, констатировал Володин. Политик указал на тотальную коррупцию и разгул преступности в стране, власть олигархов и разрушенную экономику.

По его словам, в Европе это прекрасно понимают, но на первом месте для Запада – желание ослабить Россию. Для Украины итог будет печален, считает спикер Госдумы.

“Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее спикер прокомментировал намерения переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга. Он заявил о превращении Украины в колонию США.



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