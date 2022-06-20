 

“Выбрали сторону Украины”: Галкина и Пугачеву отправили в Незалежную по примеру Джоли и U2

20.06.2022, 9:00, Разное
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После начала спецоперации на Украине российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми улетели в Израиль. Вскоре появились новости о получении гражданства, о дальнейшем обучении их детей, а потом Галкин и вовсе начал там работать. Все говорит о том, что на родину артисты больше не вернутся. Некоторые россияне расстроены таким положением дел. Однако есть у Галкина с Пугачевой и ненавистники, которые напрочь отказались от былого признания этих артистов.

Политолог Армен Гаспарян уверен, что звезды, критикующие Россию в сложный момент, не должны зарабатывать за ее счет. В связи с этим он отправил Аллу Пугачеву и Максима Галкина гастролировать на Украину, раз она так им дорога. К слову, западные артисты именно так и делают. В Незалежной уже побывали волонтерка и многодетная мать Анджелина Джоли, голливудский актер Шон Пен, режиссер фильма “Не время умирать” о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага, а также британские музыканты Боно и Эдж из группы U2.

Так что же мешает нашим артистам отправиться туда же? Выходит, что они ничем не отличаются от так называемых диванных критиков, которые так их раздражают.

“Выбрали сторону Украины — ради бога, гастролируйте там, зарабатывайте там, не надо зарабатывать в стране, которую вы презираете”, – отметил Гаспарян.



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