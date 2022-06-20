 

Юпитер – пожиратель планет

20.06.2022, 8:59, Разное
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Ученые обнаружили, что внутренние области Юпитера полны остатков планет-«зародышей», которые газовый гигант поглотил при своем расширении.

Эта гигантская планета уже давно удивляет ученых, но до сих пор они очень активно спорили о ее формировании. Теперь выясняется, что появилось небесное тело благодаря пожиранию зародышей планет

Юпитер - пожиратель планетНесмотря на то, что Юпитер является самой большой планетой в Солнечной системе, мы очень мало знаем о его внутреннем устройстве. Телескопы сделали тысячи снимков вихревых облаков в верхних слоях атмосферы газового гиганта, но эти штормы также действуют как барьер, который не дает нам взглянуть на то, что находится внутри у этой планеты.

В новом исследовании ученые, наконец, смогли заглянуть за облачный покров Юпитера, используя гравитационные данные, собранные космическим зондом NASA «Юнона». Эти данные позволили астрономам составить карту скального материала в ядре планеты-гиганта, которая выявила удивительно высокое содержание тяжелых элементов. Химический состав предполагает, что Юпитер пожирал планеты-зародыши, или планетезимали, чтобы наращивать массу во время своего формирования.

Существует две конкурирующие теории о том, как Юпитеру удалось сформировать свое ядро. Одна из теорий заключается в том, что Юпитер «пожирал» миллиарды более мелких космических каменистых объектов, которые астрономы называют «галькой» (хотя эти камни, вероятно, ближе по размеру к валунам).

Противоположная теория, которая подтверждается результатами нового исследования, заключается в том, что ядро Юпитера образовалось в результате поглощения многих планетезималей — крупных каменистых тел размером в несколько километров, которые потенциально могли бы стать ядрами таких планет, как Земля и Марс. Новые модели указывают на планетезимальное происхождение Юпитера, потому что теория аккреции «гальки» не может объяснить такую высокую концентрацию тяжелых элементов.



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