 

НЛО помешал самолетам приземлиться в аэропорту

20.06.2022, 8:57, Разное
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Энтузиасты во многих странах мира в наше время пристально следят за небом в надежде найти доказательства существования инопланетной жизни.

Великобритания не стала исключением. Так, НЛО был замечен над улицами английского города Дербишир. В это же время, утверждают очевидцы, самолету не позволили приземлиться в расположенном рядом аэропорту. Они уверены, связано это было как раз с неопознанным объектом в небе.

Произошел инцидент 9 июня, когда появились сообщения от ряда людей, что в расположенном по соседству с городом аэропортом нескольким самолетам не позволили приземлиться. Спустя некоторое время появилось и объяснение, почему же это произошло: в ночном небе был замечен некий объект, который завис над английским городом.

Как утверждают очевидцы, НЛО менял цвета и, зависнув в небе, не производил абсолютно никакого шума. Поэтому, отмечают жители города, это точно не был один из самолетов.

Но далеко не все заподозрили в зависшем над городом НЛО инопланетный корабль. Многие высказали более реалистичную теорию: по их мнению, это обычный дрон, который поднял в воздух один из посетителей фестиваля Download. Этот фестиваль начался в тот же день, 9 июня, недалеко от Дербишира. И поверить в подобное предположение куда легче, нежели связывать этот инцидент с летательными аппаратами инопланетян.



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