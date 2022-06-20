Косметологи дают рекомендации, что необходимо сделать, чтобы сохранить макияж в жаркое лето

Летом многим женщинам трудно сохранять макияж на весь день. Даже самая стойкая косметика начинает расплываться от жары и пота. Тает тональный крем, тушь для ресниц и подводка размазываются, а губная помада приобретает неприятную липкость. Как сохранить мейкап жарким летом? В статье мы приведем советы косметологов.

Начните утро с увлажняющего крема

По утрам наносите на кожу увлажняющий крем. Выбирайте составы без масляных ингредиентов. Отдавайте предпочтение средствам на водной основе с гиалуроновой кислотой. Они уменьшают жирность лица и не позволяют макияжу растекаться от пота и жары.

Используйте защиту от солнца

В летнее время ежедневно наносите под макияж солнцезащитный крем. Его уровень защиты SPF должен быть не меньше 30. Каждые пару часов освежайте средство. Вы также можете использовать солнцезащитную пудру.

Наносите базу под макияж

Летом обязательно используйте базу под макияж. Наносите ее после увлажняющего средства. Выбирайте продукты с гиалуроновой кислотой. База удерживает мейкап на месте, но не создает тяжелого слоя на лице.

Ограничьте использование косметики

Летом вам необходимо сократить количество косметики. Это правило очень важно, так как избыток макияжа закупоривает и перегружает кожу.

Используйте увлажняющий тональный крем и замаскируйте проблемные места консилером. Придайте оттенок коже с помощью бронзатора. Наносите его на лоб, скулы, нос и подбородок. Это поможет выделить глаза и подчеркнуть белизну зубов. Лучше использовать бронзатор в виде порошка, он не расплывается от жары.

Избегайте блестящих продуктов

Летом лицо часто блестит от пота. Это особенно касается жирной кожи. Поэтому не стоит наносить светлые тональные средства с влажным сиянием. Они усиливают жирный блеск.

Вовремя устраняйте блеск

Вовремя убирайте блеск с потной кожи. Промокните ее салфеткой, а затем нанесите сухую пудру с легким эффектом свечения.

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Выбирайте светлые оттенки

Летом слишком глубокие и темные тона выглядят тяжело. Избегайте использования черной подводки и коричневой помады. Отдавайте предпочтение светлым и телесным оттенкам.

Добавьте в образ яркости

Ваш макияж должен соответствовать цветовой палитре одежды. Летом мы часто носим красочные и веселые наряды. Поэтому стоит добавить побольше яркости и в ваш мейкап.

Попробуйте усилить цвета в палитре макияжа. Вы можете сделать акцент на отдельные части лица. Нанесите на щеки яркие румяна нежно-розовых или солнечно-оранжевых тонов. Создайте стрелки на веках с помощью цветной подводки, соответствующей оттенку ваших глаз.

Увеличьте стойкость теней

Летом тени для век часто смазываются или скапливаются в складках кожи. Поэтому их стойкость необходимо увеличить.

Не используйте летом крем для век. Перед применением теней наложите на кожу праймер. Он обеспечит стойкость макияжа и четкость линий.

В жаркую погоду лучше не использовать кремообразные тени. Они часто растекаются по лицу. Следует отдавать предпочтение сухим порошкообразным средствам.

Завершите макияж фиксатором

Чтобы ваш макияж продержался весь день и вам не пришлось его постоянно обновлять, используйте фиксирующий спрей. Он защитит мейкап на достаточно долгое время, не позволяя косметике расплываться.

Летом желательно выбирать фиксатор с матирующим эффектом. Он устранит жирный или потный блеск кожи. Следует обратить внимание и на состав продукта. Наиболее полезны средства с алоэ вера, антиоксидантами зеленого чая и витаминами. Они защитят кожу от воспаления и раздражения в жару.

Заключение

Эти несложные трюки помогут вам сохранить макияж в течение дня. Вы избавитесь от проблемы расплывания косметики в жаркое время и будете всегда выглядеть привлекательно.