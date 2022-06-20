 

Парижане спасаются от жары в парках, музеях и торговых центрах

20.06.2022, 8:30, Разное
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В разгар жары главной задачей парижан стало найти способ охладиться, рассказывает France 2. Многие отправились к парковым фонтанам, другие прячутся в музеях или торговых центрах, а мэрия расставила по всей столице пульверизаторы с водой.

У подножия «Железной леди» в бассейне сидит толпа. Найти способ охладиться — главная задача дня, когда тело столкнулось с суровым испытанием. Для детей нет ничего лучше, чем детские бассейны.

ДЕВОЧКА: Вода холодная, это здорово.

ДРУГАЯ ДЕВОЧКА: Да, здорово, и потом, мы можем купить мороженое.

В Саду акклиматизации из-за жары число посетителей выросло на 70%.

ФРАНЦУЖЕНКА: Немного воды и становится лучше, а ещё здесь свежий воздух и деревья.

ФРАНЦУЗ: Я приходил сюда, когда был ребёнком, и теперь подумал, что в разгар жары детям здесь понравится.

Пульверизаторы постепенно завоёвывают столицу. С помощью таких фонтанов Париж обновляет оборудование, чтобы бороться с волнами жары, которых к 2050 году будет в два раза больше.

ДАН ЛЕР, заместитель мэра Парижа по вопросам экологического перехода: Температура в Париже уже поднялась на 2,3°С по сравнению с 1,1°С в среднем на мировом уровне. Теперь мы примерно знаем климат будущего — это будет климат такого города, как Севилья, так что нам нужно приспособиться и гораздо быстрее переходить к экологической трансформации нашего города.

На улицах слишком жарко, в квартирах — душно, поэтому парижане устремились в музеи, кинотеатры и торговые центры. Здесь 21°С и на 15% больше посетителей с тех пор, как наступила жара. Поход по магазинам стал отдыхом после асфальта и транспорта.

ПОСЕТИТЕЛЬ ТРЦ: В автобусе был ад.

ЖУРНАЛИСТКА: Так что здесь лучше, при 21°С?

ПОСЕТИТЕЛЬ ТРЦ: О да, нам хорошо. Даже очень. Можем спокойно прогуляться по магазинам, вернуться и охладиться.

Эта женщина не смогла заснуть ночью. Она решила прийти почитать сюда, в прохладе.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ТРЦ: Я настолько устала, что даже не думала идти сюда. Но раз я живу совсем рядом…

Сегодня вечером множество парков и садов оставят открытыми, чтобы парижане могли немного освежиться.

Дата выхода в эфир 18 июня 2022 года.



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