Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии

Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро победил во втором туре президентских выборов с результатом 50,44% голосов, следует из данных предварительного подсчета 100% голосов избирателей.

По информации Национального избирательного совета после подсчета данных из бюллетеней, кандидат от социалистической коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро стал избранным президентом Колумбии, получив более 11,2 миллиона, или 50,44%, действительных голосов. Его соперник по второму туру Родольфо Эрнандес с результатом 47,31% признал свое поражение, передает РИА «Новости».

С победой Густаво Петро руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил, близких многолетнему партизанскому движению южноамериканской страны. 62-летний Петро – экономист и бывший участник повстанческого движения, сенатор и бывший мэр столицы, который участвовал в выборах в третий раз и дважды жил за границей в вынужденном изгнании. Его напарница и будущий вице-президент, 40-летняя Франсия Маркес – темнокожая феминистка, экоактивистка и защитница прав человека.

—