Военно-морские силы самообороны Японии отследили передвижение российских кораблей

Военно-морские силы самообороны Японии отследили движение российских кораблей с севера на юго-запад вдоль восточного побережья страны, об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов сил самообороны.

Сообщается, что противолодочный корабль «Удалой», три сторожевых корабля «Стерегущий» и корабль измерительного комплекса «Маршал Неделин» с 15 июня прошли от восточного побережья Хоккайдо, мимо префектуры Тиба на юго-запад, к префектуре Окинава, и вышли в сторону Восточно-Китайского моря, передает РИА «Новости».

За их прохождением вели наблюдение и проводили сбор информации патрульный самолет P-3 Orion, эсминец «Тэрудзуки», заправочный танкер «Токива».

Ранее правительство Японии сделало российской стороне представление в связи с недавним проходом четырех десантных кораблей Военно-морского флота РФ через Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо.

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