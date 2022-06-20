 

Атомные крейсеры Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море

20.06.2022, 6:10, Новости дня
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Атомные подводные крейсеры «Северодвинск» и «Смоленск» Северного флота успешно выполнили ракетные стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 200 километров», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В стрельбах задействовали экипажи атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» и атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» проекта 949А «Антей». Экипажи лодок отрабатывали совместную стрельбу, особенностью которой было одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полетными характеристиками.

«По данным объективного контроля, ракетная стрельба выполнена успешно. Ракетное оружие подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надежность», – подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что район проведения стрельб был закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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