 

Кулеба заявил о готовности ВСУ обойтись лопатами в боевых действиях

20.06.2022, 6:10, Новости дня
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В случае прекращения поставок западного оружия Украина продолжит противостоять РФ и будет вести боевые действия лопатами, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский министр призвал Запад ускорить передачу вооружений Киеву. «Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», – высказался Кулеба, информирует РИА «Новости».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в Украине значительно меньше оружия, чем в России, особенно при сравнении запасов артиллерийских снарядов.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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