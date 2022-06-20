Стало известно о дефиците пива и попкорна в западных странах

В странах Запада столкнулись с дефицитом продуктов, в частности наблюдается нехватка пива, попкорна, лука и салями. Ситуация связана с перебоями в цепочках поставок, сообщило агентство Bloomberg.

«За последние несколько месяцев многие случайные продукты стали необычайно дорогими или труднодоступными. Это касается, например, салата латук в Австралии, лука и салями в Японии и даже бутилированного пива в Германии, что заставляет бизнес искать альтернативы, чтобы накормить клиентов», – цитирует агентство РИА «Новости».

«Проблема обычно заключается не в отсутствии продуктов, а в большей степени с растянутой системой глобальной цепочки поставок. Это вихрь факторов: от неблагоприятной погоды и пандемии до геополитической напряженности и восстановления спроса», – пишет Bloomberg.

Так, в Германии отмечается дефицит стеклянных бутылок, в том числе из-за конфликта на Украине, которая поставляет стекло. «Нехватка попкорна в США также стала источником беспокойства для кинозрителей. <…> Фермеры могут перейти с кукурузы на более прибыльные культуры», – говорится в статье.

Сеть быстрого питания в Австралии была вынуждена заменить латук в бургерах на капусту, а в Великобритании «Макдоналдс» ограничил использование помидоров из-за высоких затрат на отопление теплиц.

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