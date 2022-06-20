 

Глава Дагестана: Попавший под санкции США завод «Дагдизель» работает штатно

20.06.2022, 4:45, Новости дня
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Завод «Дагдизель», попавший под санкции США, работает штатно, предпосылок к срыву госконтрактов нет, сообщил на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.

«Все государственные контракты и договоры исполняются в штатном режиме, в связи с введением антироссийских санкций предпосылок к срыву исполнения не вижу», – сказал Меликов РИА «Новости».

Руководитель республики отметил, что выпускаемые на заводе изделия комплектуются только электро- и радиоэлементами импортного производства, но их закупка производится через вторых поставщиков.

«Дагдизель» – одно из старейших предприятий РФ в области дизелестроения и торпедостроения. Входит в состав концерна «Морское подводное оружие – Гидроприбор», который в свою очередь является частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие активно работает с государственным оборонным заказом. Как сообщал Меликов, по многим направлениям предприятие уже давно научилось замещать импортные товары.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал на ПМЭФ, что в настоящее время обсуждается возрождение завода «Авиакор», предприятие в будущем может возобновить производство самолетов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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