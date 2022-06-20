В США обеспокоились «гипотетическим» сценарием кибервмешательства России в выборы

Американские власти обеспокоены возможностью вмешательства российских хакеров в предстоящие осенью выборы в США, но признают, что такой сценарий носит «гипотетический» характер, передает телеканал CNN со ссылкой на пять действующих и бывших чиновников, часть из которых выступают анонимно.

Они предполагают, что Россия в отместку за действия Запада в связи с конфликтом в Украине могла бы демонстративно провести несложную кибератаку, которая усилит недоверие к электоральной системе, и без того присутствующее у части избирателей, и углубит противоречия в американском обществе, передает РИА «Новости».

«Пять нынешних и бывших американских чиновников, которые говорили с CNN, подчеркивали, что такое сценарий остается гипотетическим», – сказано в сообщении.

«Если что-то небольшое случится, это породит мании и хаос, и вдруг люди будут думать, что все выборы совершенно не защищены», – цитирует телеканал Николь Тисдейл, которая до апреля была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности, а до этого занималась киберзащитой и контрразведкой в аппарате комитета палаты представителей по внутренней безопасности.

Эксперты предполагают, что российские хакеры могли бы взломать одну из многочисленных местных систем регистрации избирателей и позаботиться о том, чтобы кибератака была замечена и получила резонанс. Такой сценарий допускает, что далее в социальных сетях была бы инспирирована дискуссия о проблемах электоральной системы с эмоциональной накачкой избирателей.

Осенью американцам предстоит переизбрать палату представителей, часть сената, а также губернаторов нескольких штатов. Республиканская оппозиция рассчитывает взять реванш у демократов за поражения 2020 года.

Напомним, ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала коммуникации между Trump Organization и российским «Альфа-банком». В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.

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