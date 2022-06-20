 

“Мечтает стать павлином”: хитрый попугай прикрутил себе новый хвост на видео

20.06.2022, 4:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На видео птица усердно отрывает полоски синей бумаги и вставляет себе в хвост. Малыш проделывает так несколько раз, заметно, что у него сзади уже набралась целая копна. Автор ролика радуется, что питомец таким образом расправляется не с обоями, а со специально выделенной бумажкой.

Попугай, прикрутивший себе новый хвост, вызвал восторг в Сети. Народ уверен, что в прошлой жизни птица занималась наращиванием ресниц.

“Открывайте салон а будет волосы наращивать попугайчикам другим”, “Когда выпендривался на кота, а он вырвал тебе перья”, “Он для гнезда материалы собирает”, “Мечтает стать павлином”, “В прошлой жизни мастером наращивание волос был”, “На танцы собрался”, “У него маскарад завтра, не трогайте его. Он готовится”, – острят в комментариях пользователи “Тик-Тока”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.22 / Мнение: Эппл готовится к долларовой инфляции

17.05.22 / Поражение в Северном Рейне — Вестфалии может иметь серьёзные последствия для партии Шольца

30.11.21 / Число заболевших ковидом в России за сутки превысило 32 тысячи человек

16.07.21 / Для возвращения популярности политтехнологи предложили Явлинскому вступить в однополый брак

03.06.21 / Обновлённые данные по вакцинации от коронавируса в странах мира

11.10.21 / Скандалы: Семь лет без пусков

29.12.21 / Конституционный кунштюк

27.03.22 / Мнение: 31 день без войны

14.07.21 / Землю ждут рекордные наводнения из-за колебаний орбиты Луны

21.05.21 / К преодолению проблем растворимости в органической химии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика