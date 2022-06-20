“Мечтает стать павлином”: хитрый попугай прикрутил себе новый хвост на видео

На видео птица усердно отрывает полоски синей бумаги и вставляет себе в хвост. Малыш проделывает так несколько раз, заметно, что у него сзади уже набралась целая копна. Автор ролика радуется, что питомец таким образом расправляется не с обоями, а со специально выделенной бумажкой.

Попугай, прикрутивший себе новый хвост, вызвал восторг в Сети. Народ уверен, что в прошлой жизни птица занималась наращиванием ресниц.

“Открывайте салон а будет волосы наращивать попугайчикам другим”, “Когда выпендривался на кота, а он вырвал тебе перья”, “Он для гнезда материалы собирает”, “Мечтает стать павлином”, “В прошлой жизни мастером наращивание волос был”, “На танцы собрался”, “У него маскарад завтра, не трогайте его. Он готовится”, – острят в комментариях пользователи “Тик-Тока”.