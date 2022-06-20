WION – «ключ к выживанию» — учёные обнаружили в Гренландии группу белых медведей, менее подверженных изменению климата

На юго-востоке Гренландии учёные обнаружили группу белых медведей, которые охотятся и добывают себе пропитание в нетипичных для их сородичей условиях, передаёт WION. При этом, как отмечается в материале, эта популяция менее остальных оказалась подвержена изменению климата.

Наша следующая история посвящена белым медведям. Обычно им для охоты и добычи пропитания нужен твёрдый морской лёд. Но сейчас на юго-востоке Гренландии учёные обнаружили новую группу белых медведей, которые ведут себя иначе. Вместо того чтобы использовать пресную воду, которая стекает в океан с ледников в этом регионе, они используют рыхлую смесь из пресной воды, снега и льда в качестве платформы для охоты на тюленей.

Эта новая популяция, возможно, даст ключ к пониманию того, как белые медведи, которые в настоящий момент из-за быстрых изменений в арктических водах столкнулись с угрозой для своего существования, могут пережить происходящее.

Это исследование также намекает на то, что данная группа белых медведей менее остальных подвержена изменению климата, которое всё активнее уменьшает шансы на выживание в случае полного исчезновения арктических льдов. Эта небольшая группа белых медведей, живущая на юго-востоке Гренландии и состоящая всего из нескольких сотен особей, генетически отличается от белых медведей, обитающих в других уголках страны.

Их обнаружили на пару градусов южнее от их ближайших сородичей, обитающих в более типичных для белых медведей природных условиях. В целом из-за непредсказуемых погодных условий и сильных снегопадов в этом суровом южном уголке Гренландии местные медведи изучены не особо хорошо.

Однако исследование, о котором мы сейчас говорим, стало возможным только после того, как экологи из Центра полярных исследований при Вашингтонском университете смогли добраться до этого сурового региона на вертолётах, предназначенных для работы в сложных условиях.

Дата публикации 18 июня 2022 года.