Мнение: Блокада Калининграда

Затеянная сейчас Литвой (и, видимо, с тайного одобрения Евросоюза) квази-«блокада Калининграда», выраженная в запрете на провоз туда и оттуда всяких грузов по железной дороге – довольно странная затея. По всей видимости, ее основная идея – поспособствовать расшатыванию режима в РФ и росту протестных настроений, мол, «как же так, у нас уже целая область теперь страдает в блокаде, с нашими родными русскими людьми!» Если именно это задумали евробюрократы – то это, конечно, смешно.

Они все никак не могут до конца понять, с кем имеют дело. Это же Россия, территория постсовка, глубоко травмированная советским режимом. Эмпатии у этого населения нет, поэтому глупо рассчитывать, что «блокада области» сможет как-то повлиять на общественные настроения. Эффект будет абсолютно нулевой.

Дело в том, что россиянам глубоко наплевать на Калининградскую область – как, впрочем, и на любую другую, кроме разве что той, в которой они сами непосредственно живут. Соответственно, блокада Калининградской области может затронуть только жителей самой области, а их мало, и это вообще анклав. Другими словами – ничего не будет. Большинство, задай им такой вопрос, даже не поймет – а им-то какое должно быть дело до проблем бывшего Кенигсберга? С ЧЕГО?? Они-то тут при чем?!

Взять те же ДНР/ЛНР. За них, как нас уверяют, якобы день и ночь переживали и ночей не спали все 145 млн. россиян, начиная с младенцев – как же так, как же они страдают от бендеровского ига. Но вот было объявлено, что в этих республиках «мобилизация», и на фронт берут от 15 до 65 лет. И что? Был ли хоть один из «озабоченных», кто б хотя бы удивился – как так? Что это за мобилизованные в 65 лет? А почему мобилизуют детей? Нет, тишина. Почему? Да потому что никому нет дела.

Ровно то же будет и с Калининградской областью. Скорее, мы увидим в массах злорадство: не секрет, что во многих «глубинных» областях РФ калининградцам завидовали – живут у теплого моря, почитай, на курорте, легко мотаются через границу в Европу, покупают себе там шмотьё задешево – в рай, что ли, попали?! Штош, теперь будет как в старом анекдоте:

….

– Бррлблбррлбрл – сказала пила.

– То-то, – удовлетворенно сказали сибирские мужики.

Ничего не выйдет у Литвы. Не на тех напали.

Ну и конечно, что всегда особенно поражает – обезумевшие путинские “государственники”, как ни в чем ни бывало, сочатся оптимизмом – видимо, чем безнадежнее и отчаяннее положение РФ, тем больше его у них вырабатывается. Читаю у Фрицморгена:

“Полагаю, проблема Прибалтики и Финляндии разрешится сама собой, когда Pax Americana развалится. Мы просто принудим этот регион к нейтральности, проведём денацификацию и демилитаризацию. И если агенты США потеряют там своё влияние, обойдётся даже без спецоперации, всё сделают наши дипломаты”.

Они считают, что у России есть какие-то “дипломаты”! Феноменально. Близость конца, видимо, полностью выключает разум.