Мнение: Война на Украине. Сводка 19.06.2022

Война на Украине. Сводка 19.06.2022

1. Северодонецк.

Взят поселок Метелкино, группировка ВСУ на заводе «Азот» находится в оперативном окружении (мосты разрушены, подвоз через реку на лодках не обеспечивает полноценное снабжение), украинские источники подтверждают тяжелые потери.

ВС РФ, очевидно, стремятся полностью блокировать «Азот», после чего приступить к ликвидации остатков группировки противника.

2. Соледар.

Бои у Белогоровки и Берестового. Также отмечаются бои у Николаевки. Трасса Артемовск—Лисичанск фактически заблокирована для противника. Основное снабжение идет по трассе Артемовск—Северск—Лисичанск, хотя по ней также наносятся удары.

3. Золотое.

Бои в районе Врубовки, а также на окраинах Золотого. Идут попытки продвинуться к Новоанновке.

К северу от Горского наши войска смогли из Тошковки зайти в Чехирово, которое расположено непосредственно у трассы Лисичанск—Горское.

4. Артемовск.

Бои у Новолуганского и Семигорья. Противник удерживает Углегорскую ТЭС и использует для снабжения дорогу, идущую через Кодему после того, как наши войска перерезали трассу Артемовск—Светлодарск к северу от Углегорской ТЭС.

К востоку от Артемовска линия фронта проходит у Покровского и Клинового. Командование ВСУ сняло командование одной из бригад из-за попытки отступить из Артемовска.

5. Авдеевка.

Серьезного продвижения к Красногоровке и Очертино нет. Противник даже пытается контратаковать, чтобы попытаться оттеснить наши войска от трассы Константиновка—Авдеевка, но без каких-то успехов. Попутно противник продолжает интенсивные обстрелы Донецка и Ясиноватой. ВС РФ и армия ДНР наращивают контрбатарейную работу.

Продолжались бои и на окраинах Нью-Йорка.

6. Угледар.

Интенсифицировались бои в районе Угледара. Противник пытался оттеснить наши войска в Павловке, но успеха не имел. С нашей стороны не имели успеха попытки продвинуться у Новомихайловки. Также стоит фронт в

Марьинке и Великой Новоселовке.

7. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселовка без существенных изменений, хотя интенсивность артиллерийского огня нарастает. Наступление ВС РФ на Запорожье, которым пугала украинская пропаганда, так и не началось.

8. Николаев.

Позиционные бои на Николаевском и Криворожском направлениях. Противник пытается возобновить активные действия, но в силу тяжелых потерь существенных успехов снова не достигает.

ВС РФ и ЧФ продолжают наносить удары по Очакову и Николаеву, уничтожая военную инфраструктуру.

9. Славянск.

Бои у Татьяновки, Пришиба и Богородичного. Также продолжаются бои в районе Долины и Краснополья. Артиллерия ВС РФ уже отрабатывает по позициям ВСУ в н.п. Маяки.

10. Изюм.

Бои у Курульки и Великой Камышевахи. Противник пытается прощупывать оборону ВС РФ в направлении Балаклеи.

Ударами крылатых ракет был уничтожен штаб оперативной группы «Александрия» — ВСУ понесли большие потери в командном составе.

11. Харьков.

Попытки ВСУ вернуть утраченные позиции в районе Тернового и Рубежного закончились неудачей. Продолжились бои за Верхний Салтов и Большие Проходы.

Противник ожидает скорого перехода ВС РФ в наступление и готовит общественное мнение к необходимости отхода к окраинам Харькова. Впрочем, штурм Харькова сейчас вряд ли можно ожидать. Также ведется активная работа по Золочевскому укрепрайону.

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Плюс ответы на вопросы от военкора Котенка:

1. Правда ли, что в боях перемалываются резервисты, тероборона и наемники, а самые боеспособные части ВСУ находятся в 3-м эшелоне и берегутся для контрнаступления?

– Материалы с фронта показывают, что серьезные потери несут и остатки кадровых частей, включая офицерский и сержантский состав. Рост числа потерь среди резервистов, фольксштурма и наемников объясняется тем, что ими как раз затыкают дыры в штатных структурах ВСУ в силу отсутствия подготовленных солдат, сержантов и офицеров.

Разумеется, оставшиеся кадры противник старается беречь, потому что понимает, что быстро заменить их он не сможет.

2. Какова вероятность того, что ВСУ подойдут к Херсону?

– Такие попытки наверняка будут предприниматься с Криворожского направления. Но вряд ли противник сможет рассчитывать здесь сейчас на оперативный успех. Провалившееся наступление у Давыдова Брода прекрасно показало стоимость таких действий в людях и технике.

3. Планируется ли Киевом "Буденновский сценарий" и есть ли у таких планов шансы на успех?

– Различные теракты на территории Украины, а также попытки устроить теракты на территории РФ неизбежны.

Принципиальной разницы между ИГИЛ и Украиной в вопросах террора нет. К этому надо быть готовым и, соответственно, настраиваться на методичную работу в рамках КТО.

4. Киев анонсирует на август переговоры, которые начнутся после "успешного контрнаступления". Как выглядит программа-минимум для украинского руководства?

– У Киева нет своей программы действий. США и Британия настроены максимально затягивать войну. Поэтому Киев будет действовать в рамках пожеланий своих хозяев.

На болтовню Киева не стоит обращать внимание — надо концентрироваться на достижении военных целей операции и освобождении новых территорий. Лучший путь к миру — это военные успехи, а не переговоры с нацистской шайкой, которая лишена реальной субъектности.

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