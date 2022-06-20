Мнение: Война на Украине. Сводка 19.06.2022
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Война на Украине. Сводка 19.06.2022
1. Северодонецк.
Взят поселок Метелкино, группировка ВСУ на заводе «Азот» находится в оперативном окружении (мосты разрушены, подвоз через реку на лодках не обеспечивает полноценное снабжение), украинские источники подтверждают тяжелые потери.
ВС РФ, очевидно, стремятся полностью блокировать «Азот», после чего приступить к ликвидации остатков группировки противника.
2. Соледар.
Бои у Белогоровки и Берестового. Также отмечаются бои у Николаевки. Трасса Артемовск—Лисичанск фактически заблокирована для противника. Основное снабжение идет по трассе Артемовск—Северск—Лисичанск, хотя по ней также наносятся удары.
3. Золотое.
Бои в районе Врубовки, а также на окраинах Золотого. Идут попытки продвинуться к Новоанновке.
К северу от Горского наши войска смогли из Тошковки зайти в Чехирово, которое расположено непосредственно у трассы Лисичанск—Горское.
4. Артемовск.
Бои у Новолуганского и Семигорья. Противник удерживает Углегорскую ТЭС и использует для снабжения дорогу, идущую через Кодему после того, как наши войска перерезали трассу Артемовск—Светлодарск к северу от Углегорской ТЭС.
К востоку от Артемовска линия фронта проходит у Покровского и Клинового. Командование ВСУ сняло командование одной из бригад из-за попытки отступить из Артемовска.
5. Авдеевка.
Серьезного продвижения к Красногоровке и Очертино нет. Противник даже пытается контратаковать, чтобы попытаться оттеснить наши войска от трассы Константиновка—Авдеевка, но без каких-то успехов. Попутно противник продолжает интенсивные обстрелы Донецка и Ясиноватой. ВС РФ и армия ДНР наращивают контрбатарейную работу.
Продолжались бои и на окраинах Нью-Йорка.
6. Угледар.
Интенсифицировались бои в районе Угледара. Противник пытался оттеснить наши войска в Павловке, но успеха не имел. С нашей стороны не имели успеха попытки продвинуться у Новомихайловки. Также стоит фронт в
Марьинке и Великой Новоселовке.
7. Запорожье.
На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселовка без существенных изменений, хотя интенсивность артиллерийского огня нарастает. Наступление ВС РФ на Запорожье, которым пугала украинская пропаганда, так и не началось.
8. Николаев.
Позиционные бои на Николаевском и Криворожском направлениях. Противник пытается возобновить активные действия, но в силу тяжелых потерь существенных успехов снова не достигает.
ВС РФ и ЧФ продолжают наносить удары по Очакову и Николаеву, уничтожая военную инфраструктуру.
9. Славянск.
Бои у Татьяновки, Пришиба и Богородичного. Также продолжаются бои в районе Долины и Краснополья. Артиллерия ВС РФ уже отрабатывает по позициям ВСУ в н.п. Маяки.
10. Изюм.
Бои у Курульки и Великой Камышевахи. Противник пытается прощупывать оборону ВС РФ в направлении Балаклеи.
Ударами крылатых ракет был уничтожен штаб оперативной группы «Александрия» — ВСУ понесли большие потери в командном составе.
11. Харьков.
Попытки ВСУ вернуть утраченные позиции в районе Тернового и Рубежного закончились неудачей. Продолжились бои за Верхний Салтов и Большие Проходы.
Противник ожидает скорого перехода ВС РФ в наступление и готовит общественное мнение к необходимости отхода к окраинам Харькова. Впрочем, штурм Харькова сейчас вряд ли можно ожидать. Также ведется активная работа по Золочевскому укрепрайону.
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Плюс ответы на вопросы от военкора Котенка:
1. Правда ли, что в боях перемалываются резервисты, тероборона и наемники, а самые боеспособные части ВСУ находятся в 3-м эшелоне и берегутся для контрнаступления?
– Материалы с фронта показывают, что серьезные потери несут и остатки кадровых частей, включая офицерский и сержантский состав. Рост числа потерь среди резервистов, фольксштурма и наемников объясняется тем, что ими как раз затыкают дыры в штатных структурах ВСУ в силу отсутствия подготовленных солдат, сержантов и офицеров.
Разумеется, оставшиеся кадры противник старается беречь, потому что понимает, что быстро заменить их он не сможет.
2. Какова вероятность того, что ВСУ подойдут к Херсону?
– Такие попытки наверняка будут предприниматься с Криворожского направления. Но вряд ли противник сможет рассчитывать здесь сейчас на оперативный успех. Провалившееся наступление у Давыдова Брода прекрасно показало стоимость таких действий в людях и технике.
3. Планируется ли Киевом "Буденновский сценарий" и есть ли у таких планов шансы на успех?
– Различные теракты на территории Украины, а также попытки устроить теракты на территории РФ неизбежны.
Принципиальной разницы между ИГИЛ и Украиной в вопросах террора нет. К этому надо быть готовым и, соответственно, настраиваться на методичную работу в рамках КТО.
4. Киев анонсирует на август переговоры, которые начнутся после "успешного контрнаступления". Как выглядит программа-минимум для украинского руководства?
– У Киева нет своей программы действий. США и Британия настроены максимально затягивать войну. Поэтому Киев будет действовать в рамках пожеланий своих хозяев.
На болтовню Киева не стоит обращать внимание — надо концентрироваться на достижении военных целей операции и освобождении новых территорий. Лучший путь к миру — это военные успехи, а не переговоры с нацистской шайкой, которая лишена реальной субъектности.
https://t.me/boris_rozhin – цинк (трансляция военных действий на Украине как обычно продолжается в Телеграм, кому интересно, подписывайтесь)
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Источник: Colonel Cassad
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