 

Снова влюблена. Снова счастлива – Личное мнение

20.06.2022, 3:20, Разное
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Я очень люблю истории, в которых женщины возрождаются из пепелища былой любви, подобно птицам Феникс.


Фото: Соцсети

Развод со смазливым Катчером дался Деми Мур крайне тяжело. Я верю в то, что она его очень любила и в результате этой любви потеряла себя.

Но сейчас Деми, очевидно, счастлива.

Переболела, перегорела, отстрадала, и вот, в свои 59, снова ходит на свидания, снова смеётся, снова влюблена.

И пусть её избранник не такой молоденький, как Эштон, и не такой красивый, но Деми с ним — явно хорошо, согласитесь.


Фото: Соцсети

Мужчина — швейцарец, мишленовский шеф. Прекрасно образован, любит культуру и искусство, живёт в Нью-Йорке, где у него — замечательный веганский ресторан.

После развода с Катчером, влюбившимся в красивую Милу Кунис, Деми была сама не своя, помните? Осунулась, жутко постарела — такое ощущение, что в считанные часы.


Деми Мур в 50. Фото: Соцсети

А теперь расцвела, и я очень за неё рада, как рада за любую женщину, которая смогла собрать своё разбитое сердце по кусочкам, дать себе время по-настоящему исцелить его, очистить от боли и только потом открыть новой любви.


Деми Мур в 59. Фото: Соцсети

У вас так было? А, может, кто-то из вас именно сейчас переживает не самые лучшие времена в браке?

Делитесь своими историями и не просто делитесь, а вдохновляйте и поддерживайте друг друга в комментариях.

Всё будет хорошо.

Источник: Лена Миро



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