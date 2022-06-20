Снова влюблена. Снова счастлива – Личное мнение
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Я очень люблю истории, в которых женщины возрождаются из пепелища былой любви, подобно птицам Феникс.
Фото: Соцсети
Развод со смазливым Катчером дался Деми Мур крайне тяжело. Я верю в то, что она его очень любила и в результате этой любви потеряла себя.
Но сейчас Деми, очевидно, счастлива.
Переболела, перегорела, отстрадала, и вот, в свои 59, снова ходит на свидания, снова смеётся, снова влюблена.
И пусть её избранник не такой молоденький, как Эштон, и не такой красивый, но Деми с ним — явно хорошо, согласитесь.
Фото: Соцсети
Мужчина — швейцарец, мишленовский шеф. Прекрасно образован, любит культуру и искусство, живёт в Нью-Йорке, где у него — замечательный веганский ресторан.
После развода с Катчером, влюбившимся в красивую Милу Кунис, Деми была сама не своя, помните? Осунулась, жутко постарела — такое ощущение, что в считанные часы.
Деми Мур в 50. Фото: Соцсети
А теперь расцвела, и я очень за неё рада, как рада за любую женщину, которая смогла собрать своё разбитое сердце по кусочкам, дать себе время по-настоящему исцелить его, очистить от боли и только потом открыть новой любви.
Деми Мур в 59. Фото: Соцсети
У вас так было? А, может, кто-то из вас именно сейчас переживает не самые лучшие времена в браке?
Делитесь своими историями и не просто делитесь, а вдохновляйте и поддерживайте друг друга в комментариях.
Всё будет хорошо.
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Источник: Лена Миро
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