 

Губернатор: Самарский «Авиакор» может возобновить производство самолетов

20.06.2022, 3:16, Новости дня
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал на ПМЭФ, что в настоящее время обсуждается возрождение завода «Авиакор», предприятие в будущем может возобновить производство самолетов.

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано… Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле», – рассказал Азаров РИА «Новости».

Он напомнил, что в последние годы завод занимался ремонтными работами, добивался контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов.

«Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на «Авиакоре», – отметил губернатор.

Самарский завод «Авиакор» ранее специализировался на производстве самолетов Ту-154 и Ан-140.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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