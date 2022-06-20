Губернатор: Самарский «Авиакор» может возобновить производство самолетов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал на ПМЭФ, что в настоящее время обсуждается возрождение завода «Авиакор», предприятие в будущем может возобновить производство самолетов.

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано… Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле», – рассказал Азаров РИА «Новости».

Он напомнил, что в последние годы завод занимался ремонтными работами, добивался контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов.

«Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на «Авиакоре», – отметил губернатор.

Самарский завод «Авиакор» ранее специализировался на производстве самолетов Ту-154 и Ан-140.

—