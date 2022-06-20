Гинцбург рассказал об отсутствии побочных эффектов от вакцинации «Спутником V» у детей 9-11 лет

Никаких значимых побочных эффектов после вакцинации «Спутником V» у 14 привитых детей 9-11 лет не наблюдалось, в ближайшее время будет принято решение о введении вакцины детям шести-восьми лет, сообщил на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Никаких значимых побочных эффектов среди 14 провакцинированных детишек не наблюдалось», – сказал Гинцбург РИА «Новости».

Он отметил, что в ближайшее время соберется группа независимых экспертов, чтобы по результатам исследования, полученным после вакцинации детей 9-11 лет, принять решение о возможности вакцинации детей более младшего возрастного диапазона – шести-восьми лет.

Напомним, Минздрав РФ 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до трех с половиной месяцев.

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