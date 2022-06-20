 

Премьер Франции назвала ситуацию после выборов в парламент «угрозой стране»

20.06.2022, 1:50, Новости дня
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет «угрозу стране», так как «никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация».

«Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать это голосование и сделать из него выводы», – сообщила премьер в ходе своего выступления. Видеотрансляция велась в Twitter-аккаунте правительства Франции, информирует РИА «Новости».

Она отметила, что в понедельника власти должны активизировать и ускорить свои действия «в интересах всех французов».

Напомним, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» лидирует во II туре выборов в парламент с 36,06% голосов, информирует МВД Республики после обработки более 70% голосов. Левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, партия Ле Пен «Национальное объединение» – 21,57%.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что президент Франции Эммануэль Макрон потерпел неудачу на парламентских выборах, его коалиция не получила абсолютное большинство в Нацсобрании. Эксперты считают, что теперь проведение политики Макрона будет осложнено необходимостью договариваться с другими партиями.

В том, что Макрон потерпел серьезную неудачу на выборах во Франции, уверен эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Политолог Евгений Минченко полагает, что Макрону, видимо, придется строить коалицию. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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