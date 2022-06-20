 

В ДНР сообщили об ударе ВСУ двумя ракетами из БМ-27 «Ураган» по Макеевке

20.06.2022, 1:50, Новости дня
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Украинские войска в 22.40 в воскресенье обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из БМ-27 «Ураган», информирует представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.40 – н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Горняцкий р-н): выпущено две ракеты из БМ-27 «Ураган», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее в ЛНР сообщили об ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по населенному пункту Хорошее.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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