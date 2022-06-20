 

У побережья Курил произошло землетрясение

20.06.2022, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейсмологи зарегистрировали в понедельник землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у Курил, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 20 июня в 07.26 (воскресенье 23.26 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 73 километрах юго-восточнее села Горное на курильском острове Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 112 километров», – уточнила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА «Новости».

По информации собеседника, землетрясение силой 3 балла ощутили жители села Малокурильское на курильском острове Шикотан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01.22 / Российские военные будут травиться или будут убиты и найдены в сарае – Чалый о возможной оккупации Украины

28.01.22 / США призвали Китай «склонить» Россию к дипломатии по Украине

17.07.20 / НАБУ объявило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку

05.09.20 / Samsung презентовал самую дорогую версию смартфона Galaxy Z Fold 2

05.08.21 / Пожар на Киевском вокзале в Москве потушили

28.07.20 / Данилов о перемирии на Донбассе: Никто не будет ждать, пока украинских военных начнут убивать

11.03.22 / Эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Волновахи

15.01.21 / Байден получил официальный аккаунт в Twitter без подписчиков

27.12.21 / Поставщиков металлопроката в РФ признали виновными в сговоре

05.10.21 / На журналистов “Схем” напали во время интервью с главой “Укрэксимбанка” Мецгера – ему не понравился вопрос расследователей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика