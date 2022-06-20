У побережья Курил произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали в понедельник землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у Курил, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 20 июня в 07.26 (воскресенье 23.26 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 73 километрах юго-восточнее села Горное на курильском острове Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 112 километров», – уточнила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА «Новости».

По информации собеседника, землетрясение силой 3 балла ощутили жители села Малокурильское на курильском острове Шикотан.

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