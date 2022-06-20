 

Коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Нацсобрании

20.06.2022, 0:29, Новости дня
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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании страны по итогам второго тура парламентских выборов, сообщил телеканал BFMTV.

По данным МВД Франции, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%, передает РИА «Новости».

Телеканал сообщает, что простое большинство в Нацсобрании Франции получает коалиция Макрона. Президентский блок получит в парламенте до 235 мандатов.

На втором месте – левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, который получит около 190 мандатов.

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» занимает третье место и получит от 75 до 95 мандатов, что в десять раз больше, чем ранее. Политологи отмечают, что это исторический результат для «Национального объединения». Впервые с 1988 года политическая сила сможет создать собственную фракцию в нижней палате.

Сама Ле Пен избрана депутатом парламента от департамента Па-де-Кале, где она получила более 60% голосов, передает ТАСС.

Между тем премьер Франции Элизабет Борн избрана депутатом парламента от Кальвадоса.

Напомним, первый тур парламентских выборов во Франции прошел 12 июня.

Бывший кандидат в президенты Франции и основатель правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур не смог пройти во второй тур парламентских выборов в своем округе на юге Франции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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