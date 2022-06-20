Харатьян и Макеева спели для медиков и раненых военных в Макеевке в ДНР

Российские артисты театра и кино Дмитрий Харатьян и Анастасия Макеева посетили Макеевскую клиническую рудничную больницу в Донецкой народной республике, где спели для военнослужащих и медиков.

Мероприятие было приурочено ко Дню медицинского работника. Харатьян играл на гитаре, Макеева подбирала репертуар. Для слушателей прозвучали патриотические, военные песни, песни из кинофильмов, к примеру, знаменитая «Катюша» или «Дороги любви» из советского сериала «Гардемарины, вперед!», информирует «Донецкое агентство новостей».

Артисты своим творчеством поблагодарили медиков за их героизм в спасении человеческих жизней, а также участников спецоперации за их труд.

Мероприятие было организовано при содействии Русского центра.

Харатьян посетил впервые ДНР, Макеева в республике в третий раз. До этого она выступала в Торезе и Шахтерске по случаю празднования Дня республики и Дня России.

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