Харатьян и Макеева спели для медиков и раненых военных в Макеевке в ДНР
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Российские артисты театра и кино Дмитрий Харатьян и Анастасия Макеева посетили Макеевскую клиническую рудничную больницу в Донецкой народной республике, где спели для военнослужащих и медиков.
Мероприятие было приурочено ко Дню медицинского работника. Харатьян играл на гитаре, Макеева подбирала репертуар. Для слушателей прозвучали патриотические, военные песни, песни из кинофильмов, к примеру, знаменитая «Катюша» или «Дороги любви» из советского сериала «Гардемарины, вперед!», информирует «Донецкое агентство новостей».
Артисты своим творчеством поблагодарили медиков за их героизм в спасении человеческих жизней, а также участников спецоперации за их труд.
Мероприятие было организовано при содействии Русского центра.
Харатьян посетил впервые ДНР, Макеева в республике в третий раз. До этого она выступала в Торезе и Шахтерске по случаю празднования Дня республики и Дня России.
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