В ЕС решили обсудить последствия кризиса в Украине для продовольственной безопасности
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Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник обсудят глобальные последствия конфликта в Украине для энергетики и продовольственной безопасности.
Как сообщил журналистам в преддверии встречи высокопоставленный европейский источник, кризис в Украине и его глобальные последствия станут «первой темой» на министерском заседании. Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель представит «План действий в отношении геополитических последствий российского вторжения на Украину для третьих стран», информирует РИА «Новости».
Кроме Украины, главы МИД ЕС также будут обсуждать отношения с Египтом. Ожидается, что для встречи с европейскими министрами приедет глава МИД Египта Самех Шукри.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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