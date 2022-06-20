В ЕС решили обсудить последствия кризиса в Украине для продовольственной безопасности

Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник обсудят глобальные последствия конфликта в Украине для энергетики и продовольственной безопасности.

Как сообщил журналистам в преддверии встречи высокопоставленный европейский источник, кризис в Украине и его глобальные последствия станут «первой темой» на министерском заседании. Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель представит «План действий в отношении геополитических последствий российского вторжения на Украину для третьих стран», информирует РИА «Новости».

Кроме Украины, главы МИД ЕС также будут обсуждать отношения с Египтом. Ожидается, что для встречи с европейскими министрами приедет глава МИД Египта Самех Шукри.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.

—