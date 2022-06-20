Начало Петрова поста: запреты и традиции в праздник 20 июня

История

Изначально Петров пост не был связан со святыми Петром и Павлом. У него даже было другое название – пост Пятидесятницы, и предназначался он для тех христиан, которые по каким-то причинам не могли соблюдать Великий пост. К слову, он не такой строгий, а людям в определенные дни даже разрешается есть рыбу. Все изменилось в начале четвертого века, когда День Петра и Павла стал одним из главных праздников у православных. Тогда Петров пост стал считаться этакой подготовкой ко Дню памяти святых апостолов.

Приметы

В Петров пост принято обращать внимание на природные явления. Теплый день сулит богатый урожай ржи, а гром – затяжную непогоду, холод, град и ветер. Также предки наблюдали за птицами и насекомыми. Так, сидящие на стенках улья пчелы предсказывают жару, скрывающиеся от солнца голуби – осадки, а купающиеся в пыли воробьи – ненастье.

Традиции

В Петров пост православные уделяют особое внимание питанию. Он не такой строгий, как Великий, но, тем не менее есть ограничения. Как правило, не едят мясную и молочную продукцию, зато можно рыбу, но только не по средам и пятницам. Христиане в это время пекут рыбники, а также готовят постные щи, холодную постную окрошку и ботвинью.

Что нельзя делать 20 июня