WION – TikTok обвинили в негласном сборе информации об американцах

В СМИ просочились аудиозаписи, согласно которым китайское приложение TikTok собирало закрытые сведения о пользователях из США. Владельцы популярной платформы отвергли эти обвинения и заявили, что передают все эти данные на серверы американской корпорации Oracle, передаёт WION.

В течение многих лет владельцам китайского приложения TikTok приходилось реагировать на опасения о конфиденциальности данных. Они утверждали, что информация об американских пользователях хранится в США, а не в Китае, где находится материнская компания видеоплатформы ByteDance.

Однако недавно просочившиеся в СМИ аудиофайлы свидетельствуют о другом. Согласно этим отрывкам с 80 совещаний TikTok, китайские сотрудники ByteDance имели доступ к данным (американских пользователей. — ИноТВ).

В ответ на эти обвинения представители TikTok выпустили официальное разъяснение. В нём говорится, что вся информация о пользователях в США направляется на серверы корпорации Oracle.

Популярный сервис обмена короткими роликами постарались развеять беспокойство о том, что инженеры в Китае могут получить доступ к закрытой информации американских пользователей. Директор по информационной безопасности TikTok Ролан Клутье заявил следующее: «Подобно нашим коллегам по отрасли, мы продолжим стремиться к ограничению количества сотрудников, имеющих доступ к пользовательским данным, и случаев, при которых доступ к ним разрешён».

В 2021 году президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, который хотел запретить китайские приложения TikTok и WeChat на американском рынке по соображениям национальной безопасности. Вместе с тем Байден издал новое распоряжение, которое требует проведения основанного на фактах анализа, чтобы устранять риски, связанные с приложениями иностранных компаний.

Дата выхода в эфир 18 июня 2022 года.