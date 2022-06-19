Источник назвал причину госпитализации Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована в больницу из-за проблем со спиной, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По сведениям источника, госпитализация была связана с очередным обострением проблем со спиной у тренера, информирует РИА «Новости».

Ранее сама Тарасова рассказал агентству, что уже вернулась домой из клиники.

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