Источник назвал причину госпитализации Татьяны Тарасовой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована в больницу из-за проблем со спиной, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По сведениям источника, госпитализация была связана с очередным обострением проблем со спиной у тренера, информирует РИА «Новости».
Ранее сама Тарасова рассказал агентству, что уже вернулась домой из клиники.
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