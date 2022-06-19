 

В ДНР заявили о заинтересованности в торговле с Белоруссией

19.06.2022, 23:45, Новости дня
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ДНР заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией, включая сферу сельского хозяйства и поставки белорусской техники, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается взаимодействия с Беларусью, то есть определенные контакты по линии бизнеса, коммерческой составляющей. Поставляется продукция из Беларуси уже, поставляется и в Беларусь продукция», – сказал Пушилин в интервью телеканалу «Беларусь 1», информирует РИА «Новости».

Вместе с тем он подчеркнул, что пока это не те объемы, которые полностью могли бы удовлетворить потребности рынков двух сторон. Пушилин также высказал мнение, что порой где-то государству нужно не мешать бизнесу налаживать контакты, и тогда предприниматели быстрее находят пути для обеспечения рынка.

Он отметил, что в частности, ДНР заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией в сфере сельского хозяйства.

Ранее Пушилин заявил, что республика может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зерно. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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