Биткоин вновь превысил отметку в 20 тыс. долларов

Стоимость биткоина растет более чем на 12%, превысив отметку в 20 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.14 мск дорожал на 12,1% – до 20,2 тысячи долларов, информирует РИА «Новости».

Накануне стоимость биткоина начала падать, снижение составило 6,98%. Отмечалось, что биткоин опускается ниже отметки в 20 тыс. долларов впервые с 16 декабря 2020 года.

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