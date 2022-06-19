 

Мнение: Почему обмельчал Сабантуй?

19.06.2022, 23:38, Разное
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Совсем обмельчал Сабантуй. Этот праздник окончания посевной уже давно превратился в PR-мероприятие. Призванное продемострировать жителям Татарстана и России, что республика семимильными шагами идет в светлое будущее, что день ото дня жизнь в Татарстане и в России в целом все лучше и веселей…

Это началось, думаю, в 1996 году, когда Сабантуй в Арском районе Татарстана посетил  Борис Ельцин. И все телевизоры страны показали, как ловко президент России бьет посуду с завязанными глазами.

Побывал на Сабантуе и президент Владимир Путин.

И президент Дмитрий Медведев.

А нынче самым «крупным» гостем Сабантуя в Казани оказался губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Почему обмельчал Сабантуй? Потому что уже нечем хвалиться? Нечем удивлять?

Источник: Ирек Муртазин



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