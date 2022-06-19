Сегодня замазывать веснушки нет необходимости: шесть летних бьюти-трендов, стремительно набирающих популярность

Лето – совершенно особенное время, когда хочется выделяться на фоне остальных, быть ярким и запоминающимся. Именно поэтому стилисты и дизайнеры в своих летних модных интерпретациях дают волю фантазии и предлагают совершенно сумасшедшие идеи, которые быстро находят поклонников. Лето 2022 не исключение. Вот шесть микро-трендов, набирающих популярность.

Разовое тестирование

Изобилие косметических средств заставляет нас несколько раз заходить в магазины только для того, чтобы попробовать, протестировать очередной продукт и убедиться в его гипоаллергенности перед покупкой. Пандемия показала, что оффлайн покупки обладают одним неоспоримым преимуществом – возможностью увидеть косметику и оценить ее визуально. Теперь же все больше косметических брендов предлагают услугу индивидуального тестирования средств, которые привезут вам вместе с заказом или завернут при оффлайн покупке. Хорошая тенденция, которая сократит время выбора и даст возможность сразу купить необходимое.

Забота об окружающей среде

Крупные бренды одной из своих глобальных целей ставят выпуск косметики с заботой об окружающей среде. Примерно один раз в полгода на рынке появляется средство в особой упаковке, которую можно использовать множество раз, а затем эффективно утилизировать. Такие продукты привлекают внимание своим простым, блеклым видом, как, например, крем в прозрачном флаконе, который всем своим видом дает понять, что производители использовали только экологически чистые методы производства.

Блеск для губ

Бьюти-тренды последних лет сосредоточены на активном макияже глаз без акцента на губы. Летом мы модем попрощаться с томными оттенками теней, но сохранить максимальную естественность в макияже губ будет большим достижением. Используйте легкие фруктовые блески или масло для губ, можно даже бесцветные. Главное – подчеркнуть объем и защитить тонкую кожу от обветривания и обезвоживания. Для летнего использования выбирайте средства с SPF защитой, чем выше, тем лучше.

Продукты, подчеркивающие естественность

Еще пару сезонов назад в моде было полное сокрытие дефектов кожи и максимальное совершенство. Теперь косметологии и визажисты отдают предпочтение легким средствам с тонкой, невесомой структурой, вроде СС и ВВ кремов и гелей. Они не утяжеляют кожу и помогают добиться свежести, выделяя и подчеркивая благородство черт лица. Цель на сегодня – работать над улучшением структура коже, не прятать проблемы, а заниматься из решением. Чем здоровее кожа, тем проще будет макияж, к чему мы, собственно, часто стремимся. Начните заниматься здоровьем уже зимой, чтобы к лету вам в косметичке понадобились только тушь, пудра и пара капель цветного блеска для губ.

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Веснушки

Обладательницы веснушек очень радуются зиму, поскольку веснушки становятся менее заметными, почти исчезают. Весной и осенью девушки прячут их под слоем тонального крема, но летом это сделать невозможно, поскольку они пробиваются даже сквозь слой тоналки. В этом сезоне мода на веснушки находится на пике популярности, если у вас нет, но очень хочется, смело рисуйте их светлой подводкой для глаз или хной. Только не переборщите. Самостоятельно наводить красоту не рекомендуется, обратитесь к косметологу или мастерам татуажа.

Стразы

Тренд появился несколько месяцев назад и уже завоевал свою часть поклонниц. Летом многие девушки предпочитают делать легкий, минималистичный макияж, чтобы не забивать поры в жару. Сделать акцент на глазах помогут микро стразы, которые нужно выложить как подводку. Подбирайте их цвет так, как вы выбираете карандаш для глаз. Но золотое правило макияжа в этом случае тоже работает: чем ярче и крупнее стразы, тем более естественным должен быть макияж губ.