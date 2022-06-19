France 3 – «тиски сжимаются» — Франция переживает исторически раннюю жару

Во многих городах Франции зарегистрировали рекордные для июня температуры — жители юга страдали от 40-градусной жары, пишет France 3. Горожане охлаждались на берегах обмелевших рек, волонтёры раздавали воду, а дети радовались хорошей погоде, купаясь в фонтанах и поедая мороженое.

Сегодня днём температура в Бордо поднялась до 41°С. Единственный выход — уехать из центра города, чтобы охладиться в пригороде — здесь, в Бегле, на берегу реки Гаронны.

ФРАНЦУЗ: Здесь можно немного остыть, потому что в центре это невозможно сделать.

Ещё южнее, в департаменте Ланды, стоит удушающая жара. Этой пожилой женщине стало плохо дома, её везут в дом престарелых в оснащённой кондиционером машине, где она сможет прийти в себя.

МЕДРАБОТНИЦА: Теперь вы не одна — мы здесь, чтобы вам помочь.

В Осере сегодня 40°С. Волонтёры обходят общественные места, чтобы бесплатно раздать бутылки с водой.

ВОЛОНТЁР: Дать вам воды? Для детей.

ОТДЫХАЮЩИЙ: Спасибо.

В такую жару непросто работать на улице.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦЫ РЕСТОРАНА: Спасибо!

ОФИЦИАНТКА: Не за что! Да, всё же сейчас очень жарко, и для нас, официантов, это тяжело. К тому же внутри тоже тепло. Но что делать, мы приспосабливаемся.

В Пуатье 39°С, а этот булочник работает весь день при температуре выше 40°С.

БУЛОЧНИК: Да, пар от воды поднимается, и температура начинает расти.

В Орлеане 39°С, но здесь жара, похоже, обрадовала детей: в центре города они играют с фонтанами и с удовольствием покупают мороженое — самостоятельно, как взрослые.

МОРОЖЕНЩИК: Хорошего дня!

В Туре 40°С. На берегу Луары, которая значительно обмелела, образовался стихийный пляж.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Сейчас всё-таки середина июня, а жара относительно ранняя. Так что в сравнении с прошлыми годами кажется, что тиски сжимаются.

Сегодня на большей части Франции отмечают пиковые значения температур, рекордные для июня.

Дата выхода в эфир 18 июня 2022 года.