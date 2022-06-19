Мнение: Лучший политический блог Рунета

После победы над Гитлером наша планета долгое время жила по правилам, решая возникающие конфликты путём переговоров, при помощи международных организаций. К сожалению, в 1992 мир изменился. США остались единственной сверхдержавой и пошли вразнос, как выпивший две банки пива школьник.

Население США — 330 млн человек, это всего лишь 4% от планетарного. Понятно, что эти четыре процента не способны управлять всем миром, особенно если учесть, что на территории США они тоже устроили страшный бардак.

Цитирую с сокращениями начало выступления Владимира Путина на ПМЭФ (ссылка):

[Форум] проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом… такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны – подорваны, к сожалению, нашими партнёрами на Западе, и сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий.

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…эпоха однополярного миропорядка завершилась… несмотря на все попытки её сохранить, законсервировать любыми средствами. Изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами, шаблоны здесь не работают, шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра.

Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближённых или, как ещё говорят, допущенных к ней государств, и все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется, работают в одну сторону, игра идёт в одни ворота. Мир, основанный на таких догмах, определённо неустойчив.

Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причём эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.

Речь идёт об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать.

Повторю: эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы всё вернётся на круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет.

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Причём наши коллеги не просто отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории. Мыслят категориями прошлого века. Находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого золотого миллиарда, считают всё остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные – второго сорта…

А вот ещё, чуть дальше:

…не придумав или не пожелав использовать другие рецепты, власти ведущих западных экономик просто-напросто запустили печатный станок. Таким нехитрым способом стали покрывать невиданные ранее бюджетные дефициты.

Уже называл эту цифру: за последние два года денежная масса в США выросла более чем на 38 процентов. Ранее десятилетиями такое увеличение было, а здесь за два года 38 процентов – это 5,9 триллиона долларов. Для сравнения, только несколько стран мира имеют валовый внутренний продукт большего размера.

Денежная масса Евросоюза, в свою очередь, также резко возросла за этот период. Её объём увеличился примерно на 20 процентов, или на 2,5 триллиона евро.

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Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно: в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот куда они потекли, эти деньги напечатанные. Они буквально стали «пылесосить», выгребать глобальные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошмётки, да ещё и по астрономическим ценам.

Так, если в конце 2019 года импорт, завоз товаров в Соединённые Штаты составлял порядка 250 миллиардов долларов в месяц, то к настоящему времени он вырос до 350 миллиардов долларов. Примечательно, что рост составил 40 процентов – в пропорции это как раз и соответствует не обеспеченной ничем накачке долларовой денежной массы последних лет. Напечатали, раздали деньги и за эти деньги выгребли все товары с рынков третьих стран.

Добавлю вот ещё что: Соединённые Штаты долгое время были крупными поставщиками продовольствия на мировом рынке, заслуженно, действительно, заслуженно гордились – и было чем – своим сельским хозяйством, традициями фермерства, это пример для многих, и для нас, кстати говоря, тоже. Но сегодня роль Америки изменилась кардинально. Из нетто-экспортёра продовольствия она превратилась в чистого импортёра. Грубо говоря, печатают деньги и перетягивают на себя товарные потоки, скупая продукты питания по всему свету.

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Конечно, нам, может быть, было бы и приятно услышать, что мы такие могучие и всемогущие: инфляцию вздуваем до небес на Западе, в США, в Европе, ещё что-то там творим такое, что всех лихорадит. Может быть, это было бы нам и приятно – чувствовать такое могущество, но это не соответствует действительности. Ситуация зрела годами, подстёгивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счёт, кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговые потоки и тем самым обострять дефициты и провоцировать гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира.

Как видите, я сегодня не комментирую слова нашего президента, но просто цитирую его выступление крупными кусками. Причина в том, что я не журналист. Это у журналистов в 21-м веке работа заключается в воровстве новостей и в пересказе их своими словами. Си-Эн-Эн пишет, что Джо Байден упал с велосипеда, а потом 50 изданий начинают играть в испорченный телефон:

— «Президент США упал с велосипеда»

— «Байден упал с велосипеда во время прогулки»

— «Американцы высмеяли президента Байдена»

— «Джо Байден упал с велосипеда»

И так далее, и тому подобное. Всю эту ораву бездельников можно было бы смело уволить, заменив небольшим штатом хороших переводчиков. Фотографы, да, полезны. Копирайтеры — извините, нет.

Блогеры лучше. Они, по крайней мере, могут добавить к новостям свои мысли и комментарии, не оглядываясь при этом ни на спонсоров, ни на редактора, ни на неписанные традиции своего креативного сообщества. Однако когда речь идёт о выступлениях Владимира Путина, блогеры тоже становятся бесполезными.

Наш президент вот уже более 20 лет стоит у штурвала великой державы, которая проходит через тектонические перемены. Политиков с таким опытом, с такой погружённостью в российские и мировые события, можно пересчитать по пальцам. При этом Владимир Путин умеет говорить понятно и откровенно, на языке своего среднего избирателя.

Вот мой совет любителям политических новостей. У вас в списке чтения наверняка полно «деловых» СМИ, телеграм-каналов, разнообразных блогеров в ЖЖ и на Дзене. Рекомендую добавить в начало списка лучший политический блог Рунета, сайт Kremlin.ru. А то получается нелепо — публика ахает, читая откровения какого-нибудь провинциального политолога, но игнорирует при этом выступление президента, хотя знает, что тот лично принимает решения по важнейшим для России вопросам.

Полагаю, это инерция с советских времён, когда речи вождей были скорее ритуальными, нежели информативными. Но сейчас-то уже 2022 год, ситуация изменилась. Президент говорит на хорошем русском языке, причём не про Карла Маркса, а про интересные нам всем события. Нет никакого оправдания тем, кто бросился читать комментарии блогеров к выступлению Владимира Путина на ПМЭФ, не прочтя вначале источник, то есть сам текст выступления.

Напомню, речь президента лежит вот здесь. И, кстати, расскажу, почему раньше я давал гиперссылки открытым текстом, а теперь прячу их внутрь слов «здесь», «ссылка» и так далее. Оказывается, многие меня не читают, а слушают — просят Алису зачитать свежую запись из моего блога вслух. Глупая Алиса зачитывает ссылки целиком, слушать её в эти моменты мучительно.