 

Эксперты: Макрон потерпел серьезную неудачу на выборах во Франции

19.06.2022, 22:20, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел неудачу на парламентских выборах, его коалиция не получила абсолютное большинство в Нацсобрании. Эксперты считают, что теперь проведение политики Макрона будет осложнено необходимостью договариваться с другими партиями.

«Будет ли Макрон формировать правительство меньшинства или вступать в коалицию с кем-то из умеренных, пока непонятно», – отмечает политолог Федор Лукьянов, комментируя предварительные результаты парламентских выборов во Франции.

Политолог Евгений Минченко полагает, что Макрону, видимо, придется строить коалицию. «Скорее всего, с голлистами, которые еще сильны в отдельных регионах», – сказал он.

«Судя по тому, какие молнии летают между представителями президентского блока и левыми сейчас на всех площадках СМИ, дебаты в самой Национальной Ассамблее по основным макроновским реформам можно будет смотреть с попкорном вечно», — прогнозирует в свою очередь Анастасия Попова.

В том, что Макрон потерпел серьезную неудачу на выборах во Франции, уверен эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Его партия хоть и победила, но не смогла получить абсолютное большинство, ввиду чего Францию ждет коалиционное правительство, что будет серьезно сковывать действия Макрона в зависимости от того, с кем будет коалиция», – написал он в Telegram.

Напомним, по предварительным данным, простое большинство в Нацсобрании Франции получает коалиция Макрона. Президентский блок получит в парламенте до 235 мандатов.

На втором месте – левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, который получит около 190 мандатов.

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» занимает третье место и получит от 75 до 95 мандатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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