Кадыров рассказал о сдаче в плен группы украинских военнослужащих
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен очередной группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР.
«Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием <…> Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер», –написал Кадыров в Telegram-канале.
Также он опубликовал видео, в котором пленные призывают бывших соратников одуматься и не выступать в роли «пушечного мяса».
Ранее Кадыров сообщил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. По словам чеченского лидера, оставшиеся в живых все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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