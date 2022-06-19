Кадыров рассказал о сдаче в плен группы украинских военнослужащих

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен очередной группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР.

«Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием <…> Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер», –написал Кадыров в Telegram-канале.

Также он опубликовал видео, в котором пленные призывают бывших соратников одуматься и не выступать в роли «пушечного мяса».

Ранее Кадыров сообщил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. По словам чеченского лидера, оставшиеся в живых все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий.

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